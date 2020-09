Polícias Civil e Militar prendem dupla suspeita de tráfico de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 07:33 horas

Ação conjunta também resultou na apreensão de um revólver calibre 38, munições e tabletes de maconha; caso aconteceu no bairro Cantagalo nesta quarta-feira (09)

Três Rios – Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (09) em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas, após ação conjunta das Polícias Civil e Militar.

De acordo com a PM, a dupla foi flagrada na Rua Teixeira do Rosário, no bairro Cantagalo, com um revólver calibre 38, municiado e 12 tabletes grandes de maconha, com valor de R$100 cada; além de 23 buchas da mesma droga, após denúncia anônima.

Os suspeitos foram encaminhados para a 108ª DP (Três Rios), onde foram autuados por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Um dos suspeitos também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ambos permanecem presos, à disposição da Justiça.