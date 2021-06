Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 12:48 horas

Três Rios – Policiais Civis da 108ª DP de Três Rios, coordenados pelo delegado titular Claudio Batista Teixeira, deflagraram, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação no bairro Habitat, com objetivo de cumprir 8 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão, expedidos em inquéritos que apuram crimes de homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. A ação, que contou com suporte da Polícia Militar, resultou na prisão de 7 suspeitos. Entre eles, dois em flagrante e cinco através de mandados expedidos pela Justiça. Armas, munições, drogas e anotações, foram apreendidas durante a ação. Os presos foram conduzidos para a 108ª DP (Três Rios) e serão transferidos para a penitenciária do Estado.

Segundo PMs do 38º Batalhão, através de dados cedidos pela Polícia Civil, ao longo de três meses de investigação – ainda não concluída – , foi identificada estrutura, supostamente criminosa, responsável pela distribuição e venda de drogas no bairro, vinculada à uma facção criminosa.

A polícia informou que o suposto grupo criminoso alicia jovens e constrange moradores de Três Rios, a fim de sustentar hegemonia no município. ”O grupo usaria de violência – física e psíquica – contra moradores. Tal estrutura estaria ganhando espaço, onde os responsáveis estariam aliciando menores e constrangendo maiores, a se unirem ao grupo, para venda de drogas. Ou, permitir que drogas e armas fossem guardadas e escondidas em suas casas ou comércios”, relatou a Polícia Militar.

A PM ressaltou que ao longo do ano de 2020, dois homicídios foram praticados no bairro em virtude da guerra travada entre facções rivais e que no início de 2021, outro homicídio, supostamente cometido por criminosos ligados às duas facções rivais, foi registrado no município.