Polícias Civil e Militar prendem suspeito de tráfico em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 11:18 horas

Jovem, de 19 anos, era considerado foragido da Justiça

Paraíba do Sul – Um jovem, de 19 anos, considerado foragido da Justiça por suspeita de tráfico, foi preso durante operação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Paraíba do Sul, na tarde desta quarta-feira (28). O flagrante aconteceu na Travessa Augusto São Pinto, no bairro Brocotó.

Segundo a Polícia Militar, o jovem é suspeito de fugir de um flagrante no bairro Volante, no início de julho deste ano. Na ocasião, o rapaz teria deixado um saco, com 61 cápsulas de cocaína embaladas para a venda, para trás, durante fuga. Ainda segundo a PM, ele também é suspeito de enterrar mais de 5 kg de maconha e 101 cápsulas de cocaína em um bambuzal no distrito de Werneck, em agosto.