Polícias Militar e Civil de Sapucaia apreendem simulacro de pistola e cigarros supostamente contrabandeados, em Teresópolis

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 09:05 horas

Uma munição calibre 22, remédios para disfunção erétil e pequenas porções de maconha também foram apreendidos; flagrante aconteceu nesta quinta-feira, dia 10

Sapucaia e região – Policiais militares do 38º BPM e agentes da 109ª DP (Sapucaia) apreenderam 109 pacotes de cigarros sem nota fiscal; 19 maços de cigarros supostamente contrabandeados do Paraguai; além de um simulacro de pistola; uma munição calibre 22 e pequenas porções de maconha, durante cumprimento de busca e apreensão no Distrito de Vila do Pião, em Teresópolis, nesta quinta-feira, dia 10.

As ações foram coordenadas pelo Chefe da Seção de Planejamento e Operações do 38º BPM, durante trabalho conjunto das Forças de Segurança de Sapucaia, que também resultou na desarticulação de um suposto esquema de venda ilegal de medicamentos, com apreensão de 07 caixas de remédios para disfunção erétil.

De acordo com a PM, duas pessoas foram conduzidas para à 109ª DP (Sapucaia), onde os casos foram registrados. Um suspeito, que não teve a idade divulgada, foi autuado por posse e uso de drogas. Outro suspeito, de 36 anos, foi autuado no artigo 334 do Código Penal (Contrabando), além do Art 12 da Lei 10.826/03, por posse irregular de arma de fogo (munição), permanecendo preso, preso à disposição da Justiça.