Policlína da Mulher de VR realiza 6,2 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2025

Volta Redonda – Referência de atendimento à saúde feminina, a Policlínica da Mulher de Volta Redonda registrou 6.230 consultas médicas no primeiro trimestre de 2025. Um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 5.104 atendimentos. A unidade da rede pública municipal oferece cuidado integral às mulheres, através da assistência do Pré-natal de Alto Risco (PNAR), Ginecologia Geral, Infanto Puberal, Patologia Cervical, Inserção de DIU, Climatério e Menopausa e Mastologia.

Entre os números registrados estão as consultas de especialidades médicas como, por exemplo, mastologista com 1.872 atendimentos; ginecologia com 1.431; cardiologista com 293, e endocrinologista com 185 atendimentos. No Pré-natal de Alto Risco foram oferecidas 1.807 consultas.

“A Policlínica da Mulher oferece ainda exames de diagnóstico por imagem, importante para detecção do câncer de mama, entre outras enfermidades. Também realizamos patologia cervical, uma biopsia do colo do útero, além de colposcopia e cauterização química de pequenas lesões. Somando 427 atendimentos realizados no primeiro trimestre de 2025”, detalhou a coordenadora da Policlínica da Mulher, Suzanne Balieiro Mesquita.

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, enfermeira, assistente social e psicólogo clínico. A equipe registrou, nos três primeiros meses do ano, 1.106 atendimentos, enquanto o setor técnico de enfermagem contabilizou 6.397 registros.

Exames

As mulheres também têm acesso a exames gratuitos na Policlínica da Mulher. No primeiro trimestre foram feitas 999 ultrassonografias, divididas em mamária bilateral (374); doppler obstétrica (246); morfológica (156); ecocardiograma fetal (157) e transvaginal em gestantes (66).

“Contamos com um aparelho de última geração que é a ultrassonografia morfológica que gera imagens tridimensionais do bebê. É um sucesso, as mães se emocionam quando veem o seu filho pela primeira vez, uma inovação significativa no SUS (Sistema Único de Saúde). Também contamos com outros equipamentos que são fundamentais para os atendimentos: vídeocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital, para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento”, finalizou a coordenadora.

Como acessar o serviço

As pacientes são encaminhadas à Policlínica da Mulher através das unidades da Atenção Primária à Saúde. As consultas são agendadas por meio do sistema de regulação, a partir dos encaminhamentos gerados pelas unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF).

A Policlínica da Mulher fica situada na Rua Luiz Alves Pereira, nº 30, no Aterrado, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.