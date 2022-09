Poliomielite e multivacinação: cidades da região ainda não vacinaram nem 50% do público-alvo

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 08:48 horas

Volta Redonda, Barra Mansa e Resende seguem na busca ativa para imunizar as crianças

Sul Fluminense – O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação até esta sexta-feira, dia 30, devido à baixa adesão em todo o país. Nas três maiores cidades da região Sul Fluminense: Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, as Secretarias de Saúde também estão reforçando a importância da campanha e seguindo com a busca ativa do público alvo – crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade – porque até hoje nenhuma delas conseguiu vacinar nem 50% desse público.

Em um balanço feito pelas três cidades, Barra Mansa aparece na frente, com 46% das crianças vacinadas; Volta Redonda em segundo lugar, com 32.62% e Resende com apenas 24,08%. O objetivo da campanha, que inicialmente se encerraria no dia 9 de setembro, é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e aumentar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) disse que o Brasil corre risco muito alto de retorno da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, por causa da diminuição das taxas de vacinação. Segundo a entidade, houve uma queda de 79% na cobertura regional, a menor desde 1994 – quando a doença foi considerada erradicada no país.

O Ministério da Saúde reforça que todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Maior índice entre as cidades

De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, Barra Mansa possui 8.905 crianças na faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O município, até a última sexta-feira (23) havia computado 46% de vacinados na faixa etária preconizada, e segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde Amaral, a cidade segue enfatizando a importância da vacinação nas crianças e na atualização das cadernetas.

– O município teve uma ótima resposta da população do último “Dia D”, onde foram vacinadas mais de 5 mil crianças. Mas, mesmo com o fim da campanha, na próxima semana, vamos continuar nossa busca ativa para aumentar a adesão e alcançarmos o maior índice de vacinação entre o público alvo – destacou.

Segundo ela, além das campanhas dos “Dias D”, a Secretaria de Saúde investiu em palestras em escolas, reuniões com pais, vacinação volante (na residência da população), unidades com horários estendidos e diferenciados de acordo com a necessidade de cada bairro, busca ativa no território através do agente comunitário de saúde, e por meio da livre demanda de vacinação durante toda a semana.

A imunização é realizada em todas as 52 unidades de saúde, sendo que no Ano Bom o horário de funcionamento vai até as 20h. Nos finais de semana não há plantão para vacinação.

Volta Redonda

Em Volta Redonda, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até o último dia 21, um total de 4.092 doses foram aplicadas, o que corresponde a 32,62% do público-alvo da campanha, estimado em 12.543 crianças. No município, a vacinação contra a Poliomielite ocorre ao longo do ano, em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Já aos fins de semana (sábados e domingos), ocorre o plantão de vacinação onde duas unidades básicas de saúde da família (UBSFs 249 e Vila Mury) ficam abertas das 8h às 18h30 oferecendo as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre as ações realizadas pelo setor de Imunização, para conseguir atrair mais crianças, estão a divulgação da campanha e a ampliação dos locais de imunização, como ocorreu no dia 20 de agosto, Dia D de vacinação. Na ocasião, foram ofertados 49 pontos de atendimento (46 unidades de saúde, mais os shoppings Sider, Park Sul e Zoológico Municipal).

– O município possui vários pontos de vacinação e nós recomendamos que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes às unidades de saúde para atualização da situação vacinal. A medida é importante para proteção contra as doenças, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e até mesmo óbitos – disse Carlos Vasconcellos, médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda.

Resende

Em Resende os índices são ainda menores e, de acordo com informações do CMI (Centro Municipal de Imunização), a campanha de vacinação se caracteriza como baixa adesão, visto que em nenhuma faixa etária o município conseguiu atingir além de 24,08%, do público preconizado para se vacinar. Conforme alerta a coordenadora do Centro Municipal de Imunização, Maria Regina de Paula, o mais importante é que os pais se conscientizem sobre a importância de levarem seus filhos às unidades de saúde.

– As crianças dependem dos pais para irem se vacinar. Uma doença só retorna porque encontra bolsões de suscetíveis a ela, ou seja, pessoas não vacinadas. Sendo assim, a única forma de evitar o retorno de algumas delas é fazendo uma cobertura vacinal de no mínimo de 95%. Essa é a única forma de se combater o retorno de todas as doenças imunopreveníveis com vacina – alertou a coordenadora.

No município, todas as unidades básicas de saúde, salas de vacina do CMI e ESF (Estratégia de Saúde da Família) estão na campanha de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sendo que na ESF Clínica da Família funciona até às 20h. Aos fins de semana, Resende não conta com agenda de vacinação.

Por Roze Martins, especial para o DIÁRIO DO VALE