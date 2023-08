Políticos do Estado prestam últimas homenagens à Francisco Dornelles

Rio – Alguns políticos do Estado do Rio prestaram homenagens ao presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles, que morreu nesta quarta-feira (23), aos 88 anos. O velório do ex-governador será na próxima sexta-feira (25), das 11h às 15h, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Em seguida, o corpo será cremado em cerimônia apenas com a presença dos familiares. O ex-ministro Francisco Dornelles e Presidente de honra do Progressistas, em mais de 3 décadas na política, foi governador do Rio, senador e deputado Francisco Dornelles tinha 88 anos e estava internado no Hospital Pro-Cardíaco, no Rio.

O governador Claudio Castro ofereceu as dependências do Palácio Guanabara para as cerimônias fúnebres. A família, contudo, preferiu a Fundação Getúlio Vargas, onde Dornelles era diretor havia 45 anos. O Governo do Estado fez uma nota de pesar e decretou três dias de luto em homenagem a “um dos maiores políticos da história do Rio”, como disse o governador Cláudio Castro (PL), em um post nas redes sociais.

Homenagens

DR. Luízinho – Secretário de Estado de Saúde

“Amigo, líder, ídolo… O maior político da história do Rio de Janeiro! Francisco Dornelles era um guia e um exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe e ilumine Dona Cecília e todos os seus familiares”.

Gustavo Tutuca – Secretário de Estado do Turismo

“Consternado com a notícia do falecimento de um dos maiores homens públicos que conheci, presidente de honra do Partido Progressistas. Com grande tradição na política, Francisco Dornelles deixa um legado gigantesco à nossa sociedade. Meus sinceros sentimentos à família e amigos”.

Governador Cláudio Castro – Governador do Estado do Rio

“Hoje é um dia triste para a política e para o país. O Brasil perdeu um de seus mais responsáveis, expressivos e dignos representantes do povo brasileiro. Ex-governador do Estado do Rio, Francisco Dornelles também teve exímia atuação como ministro, senador e deputado federal, sempre defendendo projetos em benefício da população. Com uma trajetória impecável, foi exemplo para a classe política com seus conselhos, troca de experiências e conduta inspiradora, tal como um pai para as gerações mais jovens.

Dornelles nos deixa um precioso legado marcado pela capacidade de diálogo e luta pela democracia. Manifesto meu profundo pesar à família do ex-governador e presidente de honra do Partido Progressistas (PP), que viverá eternamente na memória dos brasileiros. O Governo do Estado decreta luto de três dias em homenagem a um dos maiores políticos da história do Rio de Janeiro e do país”.

Rodrigo Bacellar – Presidente da Alerj

Francisco Dornelles – 1935 – 2023 “Uma longa trajetória política marcada pelo bom convívio e diálogo, sendo admirado inclusive por adversários. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do ex-governador Francisco Dornelles”.

Essiomar Gomes – Vice-Presidente da Fecomércio

“Ele foi mais que um mentor político, pra mim, Dornelles, foi quase um pai. Pai que direciona, que adverte, mas que também afaga, ensina paciente. A morte é aquele momento em que nunca estamos preparados a viver. É sentimento de perda, dor e profunda saudade. Francisco Osvaldo Neves Dornelles, era familiar de 2 icônicos ex-presidentes do nosso país, Tancredo Neves e Getúlio Vargas, e dedicou quase 9 décadas de vida à política. Nos deixa aos 88 anos e um legado gigante, pois em sua extensa vida pública, foi ministro de Estado, senador, deputado federal e governador do estado do Rio de Janeiro. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Descanse em paz, meu amigo! Sentirei saudades”.

Partido Progressistas – Nota de Pesar

“O Progressistas está em luto. Com profunda dor e tristeza, informamos o falecimento do nosso presidente de honra, Francisco Dornelles. Grande homem público, defensor da democracia e do diálogo em todos os momentos, nos deixa um legado de ética, responsabilidade, humildade e dedicação ao Brasil. Com um imenso vazio na política brasileira e no coração de cada filiado, o Progressistas apresenta sentidas condolências à família. Francisco Dornelles, que tanto nos ensinou com suas ações registradas em uma honrada e ilibada biografia, por seus incansáveis serviços ao país e ao Rio de Janeiro, passa hoje da vida à imortalidade. Deus o acompanhe, eterno presidente”

Deputado Dionísio Lins – Progressista

Com grande surpresa, acabo de receber a notícia do falecimento do meu grande amigo, líder, padrinho e presidente de honra do Partido Progressistas (PP) Francisco Dornelles. O maior político da História do Brasil, grande defensor da Democracia e que deixa um legado inenarrável para todos nós. Um dia extremamente triste para a política do nosso Estado e do Brasil. Meus sinceros sentimentos à família!

Deputados da Alerj prestam homenagem à Francisco Dornelles

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) fizeram, durante a sessão plenária desta quarta-feira (23), um minuto de silêncio em memória do histórico político e presidente de honra do Partido Progressistas (PP), Francisco Dornelles, que faleceu na parte da tarde, com os parlamentares sendo comunicados ainda em Plenário. Eles usaram a tribuna para fazer homenagens ao economista, que foi ministro da Fazenda, do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além de deputado federal por cinco mandatos, senador, vice-governador e governador em exercício do Estado do Rio.

“Dornelles teve uma longa trajetória política marcada pelo bom convívio e diálogo, sendo admirado inclusive por adversários, independentemente de questões partidárias e ideológicas. Conhecido pela serenidade e habilidade nos bastidores, ele se tornou um conselheiro para várias gerações de políticos”, comentou o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL).

Integrante do partido de Dornelles e muito próximo a ele, o deputado Dionísio Lins (PP) mostrou bastante consternado: “Eu rogo a Deus para que o receba e possa olhar por nós neste país. Dornelles foi um belo procurador federal que deu uma aula e uma lição e espero eu poder continuar aqui, no Legislativo ou onde estiver, defendendo e honrando a liderança dele”.

A deputada Tia Ju (REP) também destacou a trajetória de Dornelles. “Seguem nossos profundos sentimentos à família do amado e nobre Francisco Dornelles, pessoa pública que deixou muita lição”, disse.

Um dos mais antigos parlamentares da Casa, Luiz Paulo (PSD) comentou que é difícil pensar a política do Estado do Rio de Janeiro sem a presença deste grande político. “O Francisco Dornelles foi um estadista. Um homem profundamente cortês, de uma fidalguia muito grande, incapaz de levantar a palavra, um mediador de conflitos e que conhecia os 92 municípios deste estado”, definiu.

A deputada Martha Rocha (PDT) disse que Dornelles fará falta no cenário da política. “Ele vai deixar muita saudade, mas também importantes ensinamentos com sua conduta e seu jeito muito próprios de conduzir a política”, observou.

Senadores lamentam morte de Francisco Dornelles

No Plenário, vários senadores lamentaram a morte de Dornelles. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foi com pesar que recebeu a notícia da morte do ex-senador. Segundo Pacheco, sua partida deixa um grande vazio na política. Ele disse que Dornelles dedicou grande parte da sua vida à causa pública e teve atuação brilhante em vários cargos. Pacheco definiu como “marcante” a atuação de Dornelles na Constituinte que produziu a Carta Magna de 1988. Na visão do presidente, a honradez e a ética foram traços do exercício de seu mandato como senador.

— Ele foi um defensor incansável da democracia. Sua trajetória política foi marcada pela capacidade de diálogo e por sua incansável luta em favor do povo brasileiro. Que seu legado inspire a nova geração de políticos — declarou Pacheco, ao propor um minuto de silêncio no Plenário em homenagem ao ex-senador.

Os senadores Rogério Marinho (PL-RN), Nelsinho Trad (PSD-MS) e Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) também lamentaram a morte do ex-senador e manifestaram solidariedade com os familiares e com os amigos. O senador Esperidião Amin (PP-SC) definiu Dornelles como um “grande companheiro e um grande brasileiro que honrou o Congresso brasileiro e o serviço público do Brasil”. Ele ainda destacou a “atuação altaneira” de Dornelles no serviço público.

— Eu me considero um de seus alunos. Ele foi um exemplo de cidadania e de vida pública competente— registrou Esperidião Amin.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) disse se tratar de um dia triste. Ele lembrou as realizações políticas de Dornelles e disse que fica a memória de um homem probo e de um político competente. Emocionado, Portinho disse que vai guardar na memória os ensinamentos de Dornelles. Portinho ainda afirmou que o Rio de Janeiro e o Brasil perdem um dos seus “ícones da política,”. Segundo o senador, Dornelles alcançou a unanimidade e tem o seu lugar eterno na História do Brasil.

Ao manifestar solidariedade aos amigos e familiares de Dornelles, o senador Romário (PL-RJ) afirmou que “o Rio de Janeiro se despede hoje do ex-governador e ex-senador da República, Francisco Dornelles”. O senador lembrou que Dornelles, formado em direito e finanças públicas, “atuou vividamente em defesa dos interesses do estado fluminense em Brasília” e também trabalhou “na esfera federal como ministro de estado da Fazenda, da Indústria e Comércio e do Trabalho”.

Trajetória de líder

Francisco Dornelles tinha 88 anos e foi secretário da Receita Federal, ministro, deputado federal por cinco vezes seguidas, senador, governador do Rio de Janeiro e presidente de honra do Progressistas (PP). Nasceu em Belo Horizonte (MG), em 07 de janeiro de 1935. Por parte de pai, era primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas. Pelo lado da mãe, sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco, além de ter como tio Ernesto Dornelles, que foi senador e governador do Rio Grande do Sul.

Professor e servidor público por profissão, fez curso técnico em contabilidade, graduação em direito e mestrado e doutorado em direito financeiro – os três últimos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Também fez especialização em tributação internacional na Universidade de Harvard, nos EUA, e pós-graduação em finanças públicas na Universidade de Nancy, na França.

Dornelles desempenhou diversos cargos e funções no serviço público, tornando-se secretário da Receita Federal em 1979, cargo em que permaneceu por seis anos. Foi sob sua administração na Receita Federal que foi criado o símbolo do leão como imagem representativa do Imposto de Renda e da Instituição – logo utilizada até hoje.

Foi ministro da Fazenda em 1985 para uma breve gestão devido ao falecimento do tio e presidente Tancredo Neves, que o designara para a pasta. Mais tarde, seria ainda ministro do Trabalho e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ambos no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Pelo Rio de Janeiro, foi um dos deputados federais constituintes e continuou no cargo por mais cinco mandatos, entre 1987 e 2007. Já pelo PP, foi senador entre 2007 e 2014. Na Casa, foi autor de 41 projetos de lei do Senado (PLS) e signatário de 70 propostas de emenda à Constituição (PEC). Renunciou ao fim do mandato, para assumir como vice-governador do Rio de Janeiro na chapa de Luiz Fernando Pezão (PMDB).

No Rio de Janeiro, foi governador interino por sete meses durante a licença médica de Pezão e depois definitivamente após a prisão do mandatário fluminense em 2018 pela Operação Lava Jato, quando teve a missão de conduzir o governo estadual pelos 32 dias de mandato que restavam.

Abuso

Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que Pezão e Dornelles cometeram abuso de poder econômico nas eleições de 2014 e os tornou inelegíveis até 2022. O pleito de 2020 foi, assim, o primeiro em mais de duas décadas a transcorrer sem que Dornelles estivesse ocupando um posto político ou participando enquanto candidato. Nos últimos anos, portanto, ficou afastado da vida pública.

Em 2022, o ex-governador ganhou uma biografia chamada “O poder sem pompa”, escrita pela jornalista Cecília Costa. O livro relembra, a partir de depoimentos do próprio personagem, passagens da trajetória de Dornelles.