Polo Automotivo da Stellantis em Porto Real vai operar em dois turnos

Número de empregados sobe para 1.840 pessoas com a alteração em turno em outubro

Porto Real – O Polo Automotivo da Stellantis em Porto Real volta a operar em dois turnos de produção a partir de outubro deste ano. Serão contratados 340 trabalhadores e trabalhadoras, que reforçarão o efetivo da fábrica para atender à aceleração do ritmo de produção projetado a partir do lançamento do Novo Citroën C3. Com estas contratações, o número de empregados sobe para 1.840 pessoas.

O processo de atração, seleção e capacitação já começou. De acordo com os princípios de Diversidade & Inclusão aplicados pela Stellantis, as contratações buscam equilíbrio entre os gêneros e todos os grupos sociais, a fim de assegurar igualdade de oportunidades para todos os interessados em participar do processo. À medida que ocorre a seleção, os trabalhadores vão para o centro de formação da planta, onde recebem capacitação teórica e prática.

A unidade industrial de Porto Real da Stellantis, que reúne uma fábrica de veículos e uma de motores, foi inaugurada em fevereiro de 2001, e hoje produz os modelos Citroën C4 Cactus e Peugeot 2008. A planta recebeu investimentos de cerca de R$ 220 milhões para a implementação de uma variante da nova plataforma global CMP (Common Modular Platform), que é altamente flexível e pode ser usada como base para a produção de veículos multienergia – a combustão ou elétrica. Também apresenta menores níveis de vibração e maior conforto acústico e térmico.

Foco nas pessoas e na qualidade

O Novo Citroën C3 tem o perfil de um modelo de alto volume mensal de vendas. E tudo está sendo preparado para que sua produção seja um processo de alta confiabilidade, para que a qualidade do produto seja reconhecida pelo público desde o início. “Estamos completamente focados na curva de produção, para assegurar o sucesso do novo modelo, gerando impacto positivo por sua qualidade perceptível”, disse Francis Ribeiro Jorge, o novo plant manager de Porto Real.

“As pessoas são essenciais para que estes objetivos sejam alcançados. São as pessoas que fazem a diferença, por isto o processo de capacitação tem como foco desenvolver talentos e competências e engajar as equipes com o impulso de revitalização que a planta está vivendo”, acrescentou.

Sobre o Citroën C3

O Novo Citroën C3 será produzido em dois turnos no Polo Automotivo de Porto Real com sete versões – incluindo a série especial First Edition – e três opções de trem de força para o Brasil: 1.0 Manual, 1.6 Manual e 1.6 Automático. Na unidade também serão produzidas versões com motor 1.2 e 1.6 a gasolina, exclusivos para exportação na América do Sul.

Desenvolvido sobre a variante da plataforma modular CMP, o Novo C3 chega ao mercado com o maior porta-malas (315 litros) entre seus principais concorrentes, oferece o Citroën Connect Touchscreen de 10″ com Android Auto e Apple Carplay e muita atitude SUV, com 23 graus de ângulo de entrada, 39 graus de ângulo de saída e 18 centímetros de altura livre do solo. Haverá mais de dez opções de combinações de cores e acabamentos, além de duas opções de teto bitom, outra exclusividade na categoria.

O novo Plant Manager de Porto Real

Francis Ribeiro Jorge acaba de assumir o posto de Plant Manager do Polo Automotivo Stellantis de Porto Real, aportando sua experiência em gestão de projetos, em engenharia de processo, manutenção e qualidade. Natural do interior de São Paulo, Francis é formado em Engenharia de Produção e iniciou sua carreira no setor de produção de eletrodomésticos em 2004 e, posteriormente, em 2009, ingressou no segmento de autopeças. O novo plant manager começou a trabalhar no grupo em 2013, como um dos precursores do Projeto Pernambuco, que deu origem ao Polo Automotivo de Goiana. Nesta planta, trabalhou em diversas funções e áreas, como Engenharia de Processo, Manutenção e Qualidade. Antes de assumir a Unidade de Porto Real, Francis comandava o time de Qualidade Manufatura e Outbound América do Sul da Stellantis.

Sobre a Stellantis

