Polo de Street Art traz espaço de arte urbana para Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 17:45 horas

Projeto da Fundação CSN incentiva a produção artística e a formação de jovens artistas para o mercado

Volta Redonda – Em colaboração com a Prefeitura de Volta Redonda, a Fundação CSN irá lançar o Polo de Street Art nesta quarta-feira (12), a partir das 14h. O evento contará com atividades culturais no Centro cultural da Fundação CSN em celebração ao “Dia do Arigó”, oficialmente instituído pelo município em 5 de abril.

O objetivo do Polo de Street Art é incentivar a produção artística e promover a linguagem do graffiti, além de capacitar artistas de rua para trabalhar no mercado não só na cidade, mas também na região. Os grafites criados pelos selecionados para a residência artística serão utilizados na criação do Beco do Arigó, inspirado no Beco do Batman em São Paulo. O local será construído com intervenções de artistas convidados e formandos dos Ninhos do Arigó.

O Gerente de Articulação da Fundação CSN, Helder Oliveira, destaca a importância do projeto em Volta Redonda, falando das suas raízes no hip hop e sua natureza democrática. Segundo Helder, que também atua como artista de graffiti, “essa forma de arte é um movimento que transmite valores de resistência e democracia, ao mesmo tempo em que exibe traços e cores ricos e acessíveis a todos”, declarou.

A abertura do Polo de Street Art marca, ainda, o início da formação em graffiti para jovens nos chamados Ninhos do Arigó. Os interessados na temática e maiores de 16 anos poderão se inscrever no curso até o dia 25 de abril. A formação terá duração de 3 meses e acontecerá no Centro Cultural Fundação CSN e na Biblioteca Municipal de Volta Redonda.