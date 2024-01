Pontal e Bracuí registram 90mm de chuva em 24h

Angra dos Reis – Quedas de árvores e um deslizamento de encosta foram as principais ocorrências da Defesa Civil durante as chuvas que caíram entre domingo (21) e esta segunda-feira (22) no município. Em bairros como Pontal e Bracuí foram registrados 90 mm de chuva em 24h, mas não há registro de desalojados, desabrigados, feridos ou vítimas. Também não foram registradas ocorrências relacionadas a inundações ou transbordamento de rios. Para se ter ideia do volume de acumulado na região do Bracuí, um engenheiro ambiental consultado pelo DIÁRIO DO VALE avaliou a bacia hidrográfica do rio Bracuí. O estudo aponta que o rio recebe água de uma área total de 197km², que começa na Serra da Bocaina.

Numa área conhecida como Belvedere, próxima ao bairro Ribeira, na BR-101, houve queda de árvores na estrada, com deslizamento de encosta. A CCR foi acionada, e há obstrução parcial no trecho. Na Estrada do Contorno, na altura do bairro Bonfim, a queda de uma árvore de grande porte, com risco de outras quedas, fez com que as equipes da Defesa Civil se dirigissem ao local para resolver o problema, nesta manhã, já que o serviço apresentava dificuldades de ser efetuado durante a noite e a madrugada. O tráfego já está liberado no local.

A Defesa Civil continua monitorando a situação e sugere que as pessoas fiquem atentas aos canais oficiais da Prefeitura de Angra e às orientações que poderão ser transmitidas caso necessário. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones 199 / (24) 3365-4588. O município está em estado de atenção.

Cadastramento para receber informações da Prefeitura

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.