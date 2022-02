Ponte do Royal em Barra do Piraí é interditada por conta da vazão do Paraíba do Sul

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 21:33 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em boletim das 19 horas que, tanto no rio Paraíba do Sul quanto no rio Piraí estão com aumento em suas vazões.

Em virtude desse fator, a Ponte Irmãos Di Biasi (Ponte do Royal) necessitou ser interditada.

Equipes da defesa civil estão percorrendo bairros ribeirinhos aos dois rios, para alerta à população.

Em complemento, há alerta também quanto ao risco de acumulados de chuva na região. Assim, moradores devem ficar em alerta quanto ao risco de deslizamentos.