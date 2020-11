Ponte dos Arcos será revitalizada até final do ano em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 10:31 horas

Barra Mansa – A ponte dos Arcos entrará em serviço de manutenção nos próximos dias. Para não atrapalhar a mobilidade da região, a obra será dividida em duas etapas. Na parte da manhã, será feito o lado que fica o guarda corpo e, de noite, o caminhão com cesto aéreo fará o lado voltado para a via. Os serviços têm previsão de conclusão em dezembro.

O secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, disse que a obra é uma reivindicação antiga dos moradores e sairá do papel ate o final deste ano. “Nos comprometemos a revitalizá-la, pois ela estava muito suja e a população estava reclamando. Estávamos resolvendo questões sobre mão de obra e como contornar as condições climáticas. Mesmo com as chuvas, estamos tentando entregar até o Natal. Queremos deixar a população de Barra Mansa com outro visual para o fim do ano”.

Durante as obras, o trânsito no entorno da ponte será, segundo o subcomandante Sergio Augusto dos Reis, coordenado pela Guarda Municipal. “O trânsito não sofrerá com as obras. Colocaremos agentes para auxiliar veículos e pedestres. A princípio, não será impedido o trânsito de veículos, somente de pedestres em um dos lados da ponte”, disse.

O serviço de revitalização começou em outubro, com a limpeza da ponte e pintura do guarda corpo. Em julho, o local ganhou novo sistema de lâmpadas de LED.

Asfalto na Vila Coringa

As obras de asfaltamento das ruas Vereador Joaquim Boa Morte, Nasri Abrahão Zanlutti e parte da Francisco Rodrigues Leite, na Vila Coringa, também ocorrem dentro do cronograma da prefeitura. As equipes atuam nas ruas Vereador Joaquim Boa Morte e Francisco Rodrigues Leite para a aplicação de massa asfáltica, somada em 5.712 m² de asfalto a quente.