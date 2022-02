Ponte Ruth Coutinho terá tráfego restrito a partir da próxima quinta-feira

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 16:11 horas

Apenas pedestres poderão transitar pelo local devido às obras de reconstrução da estrutura.

Barra Mansa- As obras de reconstrução da Ponte Vereadora Ruth Coutinho avançam e, por conta disso, apenas pedestres poderão passar pela estrutura a partir da próxima quinta-feira, dia 17. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, o acesso ao Fórum e à Escola Sesi, localizados no Centro, deverá ser feito pela passagem de nível em frente à empresa Saint-Gobain. O trânsito em frente aos locais também será alterado. A Guarda Municipal atuará no entorno para ordenar o trânsito, principalmente nos horários de maior movimentação. As alterações devem durar cerca de seis meses.

A Secretaria de Planejamento Urbano já comunicou os responsáveis pelo Fórum sobre as mudanças. Na manhã desta sexta-feira, 11, o secretário Eros dos Santos recebeu representantes da escola Sesi para falar sobre o andamento das obras.

“A fim de garantir o fluxo de veículos, os motoristas não poderão estacionar em frente às unidades. Apenas paradas rápidas serão permitidas em frente ao Sesi no horário de entrada dos alunos. O acesso ao colégio será feito apenas pela entrada principal. Já a saída, também acontecerá pela Fazenda da Posse. As turmas serão divididas pela direção da escola, que comunicará os pais ou responsáveis”, explicou Abreu.

O secretário destacou ainda, que os motoristas farão o contorno dos veículos em frente ao Sesi ou na rotatória da Fazenda da Posse e retornarão à passagem de nível da linha férrea para deixarem o local. “Lembrando que não será permitida a manobra de automóveis em frente ao Fórum e que a Guarda Municipal atuará no local, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos”, ressaltou Capitão Abreu.

A Secretaria de Ordem Pública também irá melhorar a sinalização no local para facilitar os motoristas. “Pedimos que a população dê preferência para que o trânsito na passagem de nível seja feito apenas pelos responsáveis que precisam deixar as crianças na escola. Demais moradores, que precisarem acessar o Fórum, por exemplo, podem parar na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, na Beira Rio, passar sobre a ponte e ir até lá”, solicitou Abreu.

O estacionamento de automóveis estará disponível na lateral da unidade de ensino, próximo à entrada da Fazenda da Posse.

As empresas que possuem a concessão ferroviária na cidade serão comunicadas pela Secretaria de Planejamento Urbano sobre o aumento do fluxo na passagem de nível.

“Vamos solicitar que a VLI e MRS evitem estacionar vagões dentro dos horários de maior movimento, a fim de não comprometer o fluxo de veículos”, acrescentou o secretário Eros dos Santos.

Investimento de R$ 4,8 milhões

A Ordem de Serviço para a reconstrução aconteceu na Fazenda da Posse, há dois meses. O prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima receberam na os secretários estaduais Max Lemos (Infraestrutura e Obras) e Rodrigo Bacellar (Governo) para assinarem o documento. Os investimentos somam cerca de R$4,8 milhões, custeados pela gestão estadual. Todos os trabalhos devem ser concluídos dentro de 18 meses.

A estrutura está parcialmente interditada para o tráfego de veículos desde 2016, em função de danos estruturais sofridos por conta das cheias do Rio Barra Mansa.