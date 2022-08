Ponto de distribuição de café da manhã a R$ 0,50 chega a Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 18:09 horas

Os kits serão distribuídos de segunda a sexta-feira

Barra Mansa- Moradores de Barra Mansa serão os próximos a receber um ponto de distribuição de café da manhã a R$ 0,50 de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 9h. Serão 250 kits diários em Barra Mansa, que começa a operar amanhã, dia 19 de agosto.

A distribuição ocorre a exemplo do que é feito em outras nove cidades, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Já são 13 pontos em funcionamento no Estado. A proposta é oferecer a primeira refeição do dia a trabalhadores, estudantes e idosos em estações de transporte de grande movimentação.

Cada kit é composto de uma bebida quente sem açúcar, um pão com manteiga e uma fruta. Acompanham guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário em sacola plástica para o transporte seguro.

Atualmente há distribuição em 9 municípios: Itaperuna, São Francisco de Itabapoana, Magé, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Itaboraí, duas em São Gonçalo e duas em Campos dos Goytacazes. No total são fornecidos 5.250 kits por dia nesses locais.

A previsão é que 59 pontos de distribuição de café da manhã, a preço popular de R$ 0,50, sejam abertos em todo o Estado do Rio.

O ponto de distribuição em Barra Mansa será na Rua José Melchiades, em frente ao nº 2142, no Bairro Vila Nova.