População de Resende tem até o dia 29 de dezembro para quitar IPTU 2021 em cota única

Pagamento efetuado antes do fim do ano fiscal evita encargos de dívida ativa ao contribuinte

Resende- A população de Resende tem até o dia 29 de dezembro para quitar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 em cota única. A Prefeitura de Resende, através da Divisão de Arrecadação Tributária, faz o alerta para os contribuintes devido ao encerramento do ano fiscal de 2021. Com isso, os tributos não poderão ser pagos em 2022 e as guias de pagamento geradas terão vencimento no fim deste mês.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o município conta, em 2021, com cerca de 34 mil contribuintes no total. Os carnês foram distribuídos em fevereiro com formas de acesso ao carnê de pagamento previstas no decreto nº 13675/20, que diz que o contribuinte deve procurar a repartição fiscal competente, caso não ocorra o recebimento pelo correio até a data estipulada.

– É importante esclarecer sobre o vencimento das guias de pagamento em cota única uma vez que em circunstâncias normais ao longo do ano essas guias possuem o prazo de um mês para serem quitadas. Com o fim do ano fiscal fica inviável quitar o imposto dentro do ano de 2022. Por isso, independente da data de emissão das guias neste mês de dezembro, a data limite para o pagamento será o dia 29 – ressaltou o secretário Paulo Roberto Russo.

Aqueles que tiverem dúvidas devem comparecer à Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no centro administrativo, para mais informações. Para aqueles com dúvidas, também é possível tratar de assuntos relacionados ao IPTU através do e-mail [email protected] Também disponível por telefone, para solucionar dúvidas, é possível entrar em contato através dos números (24) 3381-4609 e (24) 3354-6761.

O imposto representa uma das principais fontes de arrecadação própria do município e pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade. A arrecadação é revertida em obras e melhorias para a cidade.