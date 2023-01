População detém assaltante após roubo na Vila Nova - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 09:06 horas

Dois conseguiram fugir e um acabou sendo preso; com ele a polícia encontrou uma pistola e um celular

Barra Mansa – Um homem foi preso após um roubo a uma loja de celulares no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Segundo agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar, um dos suspeitos teria sido detido por populares enquanto dois outros assaltantes teriam conseguido fugir. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um celular. Ação aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (27).

Ainda de acordo com a PM, a arma encontrada com o suspeito detido pertence a um policial militar e teria sido roubada. O material apreendido e o homem foram encaminhados para a 90ª DP.