População fora dos veículos será atendida na próxima Feira Livre de Resende

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 14:29 horas

Feira será no domingo (21) e contará com lavatórios e álcool gel, além da obrigatoriedade da máscara e organização de filas

Resende – A Feira Livre de Resende terá mais uma adaptação que será feita pela prefeitura para atender a demanda de artesãos, consumidores e produtores, sem deixar de obedecer às determinações das autoridades em saúde. Ela continuará a ser realizada na Área de Exposições, das 7h às 14h, com todas as medidas de segurança. Nesta terceira edição após a retomada gradativa das atividades, a ação permitirá que os visitantes entrem na Área de Exposições e circulem a pé.

Para que isso seja possível de forma prudente e segura, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, adotará uma série de medidas.

Exigências

A primeira exigência será o distanciamento entre as barracas. O espaço da Área de Exposições é o principal fator que permite que a determinação seja cumprida para receber os consumidores. O uso da máscara será obrigatório na entrada e circulação no interior do espaço. O álcool em gel estará disponível e lavatórios serão instalados para que seja feita a higienização das mãos.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, destacou que a Feira Livre está com constantes adaptações e que a gestão municipal vem se empenhando para preservar essa fonte de renda de diversos produtores de forma segura.

– Desta vez, os lavatórios portáteis serão a novidade para oferecermos a possibilidade de higienização no próprio local. A organização das filas será feita de forma a evitar aglomerações e buscando respeitar o distanciamento social essencial neste momento. Não falta empenho para unir os cuidados à atividade de suma importância para o sustento dos produtores, que passaram meses sem a feira. Também pensamos nos consumidores e tentaremos fazer com que esta experiência seja a mais próxima possível de uma visita ao supermercado – detalhou o secretário.

Em média, a Feira Livre recebeu cerca de 500 veículos durante as edições após a retomada em sistema Drive Thru. Artesãos e produtores da região, que acumulavam produtos no período de isolamento social, enfim puderam escoar a produção e se reaproximar dos consumidores. A expectativa é de que aproximadamente 50 produtores e artesãos estejam presentes em mais uma edição, com produtos variados como os tradicionais ramos de hortifrúti, queijos, laticínios e derivados, a outras iguarias, como a truta.