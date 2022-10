Populares detém idoso suspeito de importunação sexual em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 07:26 horas

Volta Redonda – Populares detiveram na noite de segunda-feira, dia 3, um homem de 70 anos, suspeito de importunar sexualmente uma menina de 10 anos. O crime, segundo testemunhas, foi praticado no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

Eles aguardaram a chegada dos policiais militares, que foram informados de que o idoso teria passado a mão pelos cabelos e em outras partes do corpo, por baixo do vestido da menina. O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Volta Redonda.