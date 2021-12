Por conta das cheias no rio Piraí, ‘Gabinete de Crise’ tem a adesão da Cruz Vermelha

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 18:58 horas

Barra do Piraí- A Cruz Vermelha Brasileira, filial do estado do Rio de Janeiro, aderiu ao Gabinete de Crise, instalado após as cheias do rio Piraí deixar centenas de pessoas desalojadas nos bairros ribeirinhos.

Na manhã desta segunda, 20, agentes daquela instituição se reuniram com representantes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, onde traçaram mais uma estratégia de auxílio aos desamparados pelo incidente do último sábado, 18.

Ao tomar conhecimento do fenômeno natural que deixou centenas de pessoas desalojadas em diferentes bairros ribeirinhos ao rio Piraí, a direção Estadual da Cruz Vermelha entrou em contato com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, que direcionou os agentes para reunião com membros das secretarias de Assistência Social e de Defesa Civil. De acordo com a coordenadora Estadual de filiais da Cruz Vermelha, a assistente social Bárbara Souto disse que a unidade se mobilizou para este mutirão.

“A Cruz Vermelha Estadual se mobilizou e entrou em contatos com o Governo Municipal. Além da doação pela Assistência Social, com arrecadação de insumos de higiene, material de limpeza, cobertores, colchonetes e outros, também colocamos profissionais à disposição das famílias desalojadas. Muitos estão em risco. Houve a perda de materiais, e ainda há possibilidade por conta de doenças que podem ser causadas pelo contato com a água do rio”, aponta.

Além disso, segundo Bárbara, a parte social, de psicologia, educação e saúde também estará disponível aos moradores, que também receberão treinamento de risco de desastres. A diretora da Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Cláudia Mello, apontou como “de vital importância a parceria com as associações de moradores, no tocante à reconhecer os vitimados pelas cheias. “Eles tiveram um papel fundamental, pois as comunidades quem vão reconhecer a população necessitada”, disse Cláudia.

Já o prefeito Mario Esteves – que na manhã desta segunda decretou Estado de Calamidade Pública em Barra do Piraí – acredita na força entre as instituições. “A maior força é essa que estamos vendo no momento, quando usamos dos serviços públicos para fazer o bem dos necessitados. E os barrenses mostraram a união de uma sociedade. Estamos levantando todos os desalojados e desabrigados e adicionando mais parceiros para este auxílio. Com o estado de Calamidade Pública, chegaremos mais rápidos às esferas estaduais e federais e na busca por recursos a estas famílias”, disse o chefe do Executivo.

Ainda não se sabe quando material virá para a assistência das famílias. Conforme disseram os membros da Cruz Vermelha, a unidade Estadual entrou em circuito para acionar a esfera Federal da instituição. Assim, será possível ver o material o quanto antes. Garantiram que, crianças, idosos e deficientes terão prioridades nessa assistência.