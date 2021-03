Matéria publicada em 9 de março de 2021, 16:29 horas

Segunda dose continuará sendo aplicada em quatro UBSFs

Volta Redonda – A aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19 será interrompida nesta quarta-feira, dia 10. O município teve de paralisar o calendário de imunização por falta de doses da vacina, que são enviadas pelo Governo Federal.

A Secretaria de Saúde informou que, até o momento, não foi notificada oficialmente para o recebimento de novas doses. A última remessa de doses de vacinas para Covid-19, com 1.900 doses, foi no dia 04 de março, e já houve, após essa data, a aplicação de quantidades superiores aos idosos acima de 81 anos.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose da CoronaVac está mantida, entretanto temporariamente, a vacinação será concentrada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros: Conforto, São Geraldo, Retiro II e Santo Agostinho, de 09h às 16h.

As pessoas que já se vacinaram e estão dentro do período para receber a segunda dose da CoronaVac, que é de até 28 dias após a primeira aplicação, devem comparecer aos locais com o cartão de vacinação.