Por iniciativa do vereador Paulo Conrado, Volta Redonda distribuirá farinha da pastoral às famílias carentes

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 10:50 horas

Volta Redonda – Através de projeto de Lei na Câmara Municipal, o vereador Paulo Conrado possibilitou que a prefeitura de Volta Redonda distribua, em parceria com a Sociedade São Vicente de Paulo, um importante produto para o combate à desnutrição. Trata-se da conhecida farinha da pastoral. O alimento é uma mistura de cereais, sementes e folhas de mandioca, que deve ser polvilhado nas refeições.

A farinha da pastoral já permitiu que milhares de famílias saiam da insegurança alimentar no Brasil. Ela é premiada por organismos internacionais pelo seu alto poder de nutrição com boa qualidade. A distribuição para as pessoas em situação de fome de Volta Redonda ficará a cargo da Sociedade São Vicente de Paulo.

“É importante os poderes trabalharem intensamente para combater a desnutrição no Brasil. É o que estamos fazendo em Volta Redonda. A farinha da pastoral é comprovadamente um excelente produto para o amparo às pessoas em situação de insegurança alimentar.”, declarou o vereador Paulo Conrado.