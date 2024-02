Porta de helicóptero se solta durante sobrevoo em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A porta do helicóptero em que o prefeito Mário Esteves e uma comitiva do Governo Federal usavam para sobrevoar o município, se soltou na manhã desta sexta-feira (23).

A peça caiu em uma residência no bairro Matadouro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local.

Segundo Esteves, o voo tinha por objetivo observar os pontos da cidade que foram atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Um vídeo publicado por ele nas redes sociais, mostra o momento em que a porta se solta.

Confira.