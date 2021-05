Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 15:01 horas

Barra Mansa – A vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13), prosseguiu com a aplicação da 1ª dose da AstraZeneca foi aplicada aplicada em pessoas portadoras de deficiência permanente com idade entre 45 e 59 anos, em Barra Mansa. A imunização também foi aplicada em grupos anteriores que por algum motivo perderam a data da imunização e a dose complementar em pessoas previamente agendadas.

Como tem ocorrido sistematicamente, a iniciativa foi realizada no Parque da Cidade, em sistema drive-thru para aqueles que chegaram de carro ao local; pedestres foram vacinados em uma tenda estruturada para esta finalidade. Para evitar aglomerações e o contágio pelo coronavírus, de 8 às 12 horas, foram vacinadas as pessoas nascidas de janeiro a junho e de 12 às 16 horas, aquelas nascidas de julho a dezembro.

Sete mil pessoas com comorbidades recebem primeira dose

Até o fim da tarde desta quarta-feira (12), a Secretaria de Saúde havia vacinado 7.136 pessoas com comorbidades com a dose inicial da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fiocruz (RJ).

Segundo informações do setor de Imunização receberam a primeira dose do imunizante:

Diabéticos – 3.460 pessoas;

Hipertensos – 1.060 pessoas;

Cardiopatas – 374 pessoas;

Cerebrovascular – 44 pessoas;

Pneumopatias – 557 pessoas;

Síndrome de Down – 63 pessoas;

Deficientes intelectuais – 94 pessoas;

Autistas – 106 pessoas;

Portadores de HIV – 41 pessoas;

Pacientes oncológicos – 09 pessoas;

Renal crônico – 106 pessoas;

Transplantados – 11 pessoas;

Imunussuprimidos – 262 pessoas;

Anemia facilforme – 24 pessoas;

Cirrose – 10 pessoas;

Obesidade – 678 pessoas;

Gestantes – 207 pessoas.

Segunda dose

A segunda dose do antígeno foi administrada em 04 pessoas em tratamento oncológico, 30 pacientes renais crônicos e 04 transplantados.

AstraZeneca suspensa para gestantes

Por determinação do Ministério da Saúde esta semana foram suspensas a vacinação com o antígeno da AstraZeneca em gestantes devido ao resultado do monitoramento de um caso adverso, que está sendo analisado pelo órgão. A imunização em professores e profissionais da educação também foi cancelada conforme recomendação do STF (Supremo Tribunal Federal). O órgão entendeu que os referidos grupos não estão incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização.