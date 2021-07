Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 19:01 horas

Volta Redonda – O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira, dia 22, um cartaz para ajudar nas investigações do 28º BPM – Volta Redonda, da 90ª DP – Barra Mansa e 93ª DP – Volta Redonda, para que possam obter informações que levem à localização e prisão do criminoso Thiago Cláudio Duarte Chagas, de 37 anos, conhecido como o Thiago Cabeça ou Cachaça ou 51. Ele é acusado de liderar o tráfico de drogas em Volta Redonda.

Em junho o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Promotoria de Investigação Penal de Barra Mansa, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (90ª DP – Barra Mansa) e com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) , realizou a operação ‘Futebol Clandestino’, tendo por finalidade combater o tráfico de drogas em municípios do Sul Fluminense.

A investigação, que teve início em Barra Mansa, teve o objeto de quebrar de sigilo de dados de dispositivos apreendidos com traficantes da localidade, e conseguiu identificar o funcionamento de estruturada organização criminosa atuante em municípios da região. Por tal razão, o MPRJ dividiu a denúncia em seis principais núcleos de atuação, sendo eles: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra de Piraí, Angra dos Reis, Resende e Rio de Janeiro.

O núcleo Volta Redonda liderado por Thiago Cabeça, é responsável por coordenar todas as ações adotadas pelos outros integrantes, inclusive a execução de usuários devedores e de outros traficantes. Em março de 2012, ele chegou a ser preso pela Policiai Civil, e contra ele haviam vários mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios. Thiago Cabeça comandaria o tráfico nos bairros Siderlandia e Belmonte, e ainda seria unido a traficantes do bairro Getúlio Vargas.

Atualmente, ele se encontra em Liberdade Condicional, e contra ele consta um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Barra Mansa, pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Art. 33 – Lei 11.343/06).

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Thiago Cabeça, nos seguintes canais de atendimento: Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; APP “Disque Denúncia RJ”; Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ ; https://twitter.com/PProcurados (mensagens); e no portal http://www.procurados.org.br/.