Portal dos Procurados divulga cartazes com fotos de supostos traficantes de Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 12:17 horas

Eles foram denunciados pelo MPRJ

Angra dos Reis – O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira (30), cartazes com fotos de quatro dos 28 denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa em Angra dos Reis, cujos crimes não se resumem ao comércio de drogas, mas também a delitos violentos e patrimoniais para sustentarem o controle de áreas.

Também recrutam adolescentes para funções subalternas e mais expostas a risco, como as de “olheiro”, “vapor” e “avião”. Todos eles irão responder pelo crime de associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Angra dos Reis.

Os quatro procurados que tiveram suas fotos divulgadas pelo site são: Pablo Miguel Rodrigues Pereira, o “Bigode”; Marco Thomaz dos Santos Moreira de Almeida, o “Sem Roupa”; Willemsen Luiz da Silva, o “Vidigal” e Leonardo da Silva, o”Léo do Peres”.

Os denunciados atuavam nas localidades Carmo, Peres, Frade, Caixa D´água, Glória I, Glória II, Morro Santo Antônio, Bracuhy e Sapinhatuba, entre outras. A denúncia apresentada pelo MP resultou numa operação realizada na quarta-feira (29), que foi coordenada pelo delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida.

O delegado disse que no decorrer da investigação, foi possível compreender a atuação das lideranças e a divisão de funções dentro da associação criminosa.

– A investigação resultou na específica definição de líderes criminosos e respectivas funções estruturais, assim como de gerentes e demais subalternos – ressaltou o delegado.

Vilson informou ainda que numa operação, resultante dessa mesma investigação, nove pessoas indiciadas já tinha sido presas numa operação realizada no dia 24 de fevereiro deste ano, também em Angra dos Reis. Na época, foram apreendidos dois quilos de maconha e duzentos gramas de cocaína.

– A mesma investigação ainda apurou que membros da organização criminosa também atuavam em crimes contra a vida e contra o patrimônio, identificando tais elementos e chegando a frustrar roubos que seriam praticados em comércios no Centro de Angra dos Reis – disse Vilson .