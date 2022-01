Portal dos Procurados pede informações sobre paradeiro de ex-servidor do Fórum de Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2022, 13:53 horas

Felipe Tobler Lemgruber, trabalhava no Tribunal de Justiça, e é investigado suspeito de promover esquema de apostas com pirâmide financeira

Barra do Piraí – O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar no cumprimento do mandado de prisão preventiva em aberto contra Felipe Tobler Lemgruber, de 35 anos. Ele, ex-servidor do Tribunal Justiça do Rio, é acusado de fazer um esquema de apostas esportivas em pirâmide financeira. Entre as vítimas estavam juízes, servidores do Judiciário e moradores de Barra do Piraí e Volta Redonda. O fato gerou ainda um processo administrativo contra Lemgruber, que acabou sendo demitido do cargo público que ocupava no judiciário fluminense. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

Felipe, que trabalhava no fórum de Barra do Piraí, atuava nas horas vagas como trader esportivo, recebendo grandes quantias de seus clientes para realizar apostas e distribuir os lucros aos apostadores. Na decisão, em que Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, relata que no prosseguimento das investigações aponta para a existência de indícios de crime de estelionato e que Felipe já se encontrava em débito com seus “clientes/investidores” há algum tempo e vinha buscando novos investidores em outros grupos de modo a saldar as dívidas pré-existentes, formando-se assim uma bola de neve quando os apostadores resolveram resgatar os aportes.

As investigações da 88ª DP (Barra do Piraí) e do Ministério Público da cidade duraram cerca de seis meses. Felipe Tobler, apontavam as investigações, usava seu prestígio como servidor do Tribunal de Justiça e de professor universitário para angariar cada vez mais vítimas. Entre suas promessas estava investir o dinheiro das vítimas em apostas de jogos esportivos e entregar 10% de lucro ao mês. Com o passar do tempo, as vítimas pegavam empréstimos, vendiam carros, imóveis e entregavam todo dinheiro ao ex-servidor. Mas, após alguns meses, Tobler parou de fazer os pagamentos e algumas famílias foram à falência.

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que Tobler alugava carros importados e circulava pelas ruas de Barra do Piraí para passar a imagem de ser um investidor bem sucedido. A Polícia Civil também descobriu que em outra tentativa de criar credibilidade entre as vítimas, o ex-servidor realizava videoconferências com esportistas.

Demitido no dia 25 de agosto pela Corregedoria-Geral do TJ-RJ, Felipe Tobler foi denunciado pelo MP/RJ no dia 4 de novembro de 2021 e teve a sua prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Piraí, pelo crime de estelionato.

O Disque-Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça. Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido. Os canais de atendimento são os seguintes:

– Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

– (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

– APP “Disque Denúncia RJ”

– Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

– https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

– Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).