Portal reúne grupo de profissionais especializadas em criar ambientes confortáveis e acolhedores

Sul Fluminense – Estar em casa deve ser – ou pelo menos deveria – um momento de prazer. Para usufruir do conforto do lar, por mais simples que seja, é preciso investir em cuidados como limpeza, decoração e aproveitamento inteligente dos espaços. O resultado de tudo isso? Aconchego!

É por isso que o Portal DIÁRIO DELAS, que entra no ar na próxima terça-feira (22), reuniu um time de profissionais especializadas em promover bem-estar dando dicas certeiras sobre Casa & Décor. O time é liderado pela arquiteta e urbanista Dryelle Ouverney, que tem olhar atento aos detalhes e está comprometida a inspirar as leitoras a criarem ambientes que reflitam sua personalidade e estilo.

“A nossa coluna Casa & Décor é dedicada a mulheres que buscam inspiração e expressão. Vamos abrir as portas para um mundo de muita criatividade”, explica Dryelle, acrescentando que a ideia é explorar as últimas tendências do design de interiores, desvendar truques e segredos para dar vida nova aos espaços e mergulhas nas histórias por trás de cada projeto. “Quero que as leitoras se sintam parte dessa jornada enriquecedora. Por isso, estamos trazendo profissionais convidadas extraordinárias, que vão compartilhar conosco suas visões únicas e dicas valiosas”, disse a arquiteta.

Raíssa Barbosa

Uma das convidadas de Casa & Décor do DIÁRIO DELAS é a arquiteta Raíssa Barbosa, sócia da Molde Arquitetura e responsável pelo processo criativo do escritório. Ela abraçou dois ramos da arquitetura bastante inovadores e pouco conhecidos: a psicoarquitetura e neuroarquitetura. “Aplicamos estes conceitos aos nossos projetos, trazendo melhor qualidade de vida para nossos clientes”, diz, acrescentando que a psicologia e a neurociência, aliadas à arquitetura, podem contribuir e muito, por exemplo, no desenvolvimento infantil. Raíssa, é bom salientar, é apaixonada por cores, estampas e cachorros – não necessariamente nessa ordem.

Carla Catarina

Arquiteta e urbanista, Carla Catarina se define como uma mulher sonhadora, com ideias originais, imaginação fértil e curiosa. “Há seis anos o mundo da arquitetura me abraçou e me fez mais feliz”, resume. Carla explica que sua profissão exige uma imersão profunda nos estudos de layout, busca por referências e compreensão do cliente para entender sua personalidade, hábitos e gostos, tudo inserido em um ambiente planejado.

“O nosso papel na sociedade é o de transformar a realidade dos espaços. Aprendi que além de elaborar planos e projetos, temos a responsabilidade em cuidar de alguns sonhos de vida. Lar é onde o nosso coração encontra seu ponto de paz e tranquilidade. A melhor parte do meu trabalho é deixar registrado um pedacinho de mim em cada lugar, através de simples traços, projetando sonhos”, conclui.

Ana Paula Sá

Graduada em Direito, Ana Paula é mãe da Nina. Ela conta que sempre sentiu os benefícios de ser uma pessoa organizada desde pequenininha, já que nunca se sentiu bem no meio da bagunça. Há três anos, ela decidiu transformar a paixão por organização em trabalho profissional. “Me especializei em organização minimalista, sendo a pioneira nesse nicho na região Sul Fluminense”, destaca Ana Paula.

Engana-se quem pensa que Ana Paula organiza apenas espaços residenciais. “Meu trabalho abrange os âmbitos corporativos, lojas, consultórios médicos e clínicas de estética”, conta. Com a realização de mais de uma centena de projetos, Ana Paula ganhou projeção e já participou de matérias para TV e rádio. Ela ministra workshops em lojas de móveis planejados e de produtos organizadores, além de prestar consultoria aos clientes. “Através da organização, ajudo as pessoas a deixarem os ambientes práticos e funcionais, a otimizarem os espaços e a evitarem o acúmulo de coisas”, diz, garantindo que dará orientações preciosas às leitoras do Portal DIÁRIO DELAS – que, vale reforçar, entra no ar na próxima terça-feira (22).