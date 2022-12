Porto Real: 145 animais do CIRAC foram adotados em 2022 - Diário do Vale

Porto Real – Um total de 145 animais do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), entre eles cães e gatos de diversas idades e tamanhos, foram adotados no ano de 2022 e diversos animais ainda estão disponíveis para adoção. O setor responsável ainda explica que esse número foi alcançado através das diversas ações realizadas durante o ano, com as feiras de adoção animal e as campanhas online, através das redes sociais e do site oficial da prefeitura www.portoreal.rj.gov.br.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária Cássia Pitasse, os interessados tem algumas formas práticas para adotar os animais.

“Para realizar uma adoção é simples e fácil, basta entrar no site da prefeitura onde você encontrará informações como o número do chip dos animais disponíveis e diversas fotos. Você também pode fazer uma visita ao CIRAC, para assim, encontrar um companheiro de 4 patas para alegrar a sua vida”, concluiu Cássia

O Prefeito Alexandre Serfiotis também parabenizou a equipe da Vigilância Sanitária pelo trabalho realizado, em 2022.

“O comprometimento que a prefeitura, através da Vigilância Sanitária, tem com esses animais é imenso, e saber que esse ano vários já encontraram um lar demonstra a responsabilidade e o amor que o nosso governo tem com a causa animal. Que a população continue ajudando cada animalzinho a encontrar um lar”, disse Serfiotis.