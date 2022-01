Porto Real abre inscrição para Colônia de Férias

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 16:31 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), promove a Colônia de Férias Social neste mês de janeiro, para crianças e adolescentes cadastrados nos Cras do município, com idades entre 07 e 16 anos.

O objetivo é proporcionar aos participantes atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas como forma de potencializar a construção da identidade sociocultural. As crianças e adolescentes participarão de atividades aquáticas, dança, recreação, atividades esportivas, gincanas entre outros.

As inscrições devem ser feitas no Cras do bairro Novo Horizonte e Cras do bairro Freitas Soares, do dia 10 ao dia 14 de janeiro, no horário das 8h às 17h.