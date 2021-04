Porto Real abre processo seletivo para 42 vagas na área da saúde

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 14:25 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real abriu as inscrições para um processo seletivo voltado para a Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (7). O candidato aprovado será contratado pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, segundo a prefeitura. As inscrições estão válidas até o próximo dia 19 deste mês, nos horários de 8h30 às 11h e de 13h30 às 16h.

Vagas

Ao todo serão 42 vagas efetivas para: médico intensivista plantonista 24 horas; médico plantonista socorrista 24 horas; médico pediatra plantonista 24 horas; médico clínico geral; médico psiquiatra; médico de Posto de Saúde da Família (PSF); enfermeiro; nutricionista; fisioterapeuta; psicólogo; assistente social; dentista clínico geral de PSF e dentista clínico geral para atuar no Sistema de Saúde (SUS), além do cadastro de reserva. Os salários variam conforme a formação profissional.

Inscrições

As inscrições serão feitas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Fernando Bernaderlli, 1.219, no Centro. Será necessário apresentar o requerimento de inscrição constante no edital disponível no link. Junto com o requerimento, o candidato deverá entregar na sede da pasta documentos como: currículo, carteira do Conselho, diploma, especialização (se houver), comprovante de residência e comprovante de experiência profissional.

Seleção e fases

A prefeitura realizará a seleção preliminar através de análise dos documentos pela Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo de Contratação Temporária: análise de currículo, experiência profissional e prova de títulos.

Primeira fase será a avaliação dos currículos, consistindo na atribuição de pontos pela Comissão de Seleção e a experiência profissional comprovada. Já a segunda fase será no exame da comprovação de qualificação dos candidatos, bem como a comprovação da titulação.

Os resultados do processo seletivo e a lista dos aprovados serão publicados no site da prefeitura de Porto Real.