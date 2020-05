Porto Real adquire 300 testes rápidos para Covid-19

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 18:52 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, anunciou durante a transmissão ao vivo desta sexta-feira (15), nas redes sociais, que a prefeitura comprou cerca de 300 testes rápidos para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os testes devem chegar na próxima terça-feira (19) ou quarta-feira (20), segundo o prefeito. O município recebeu 80 testes rápidos do Governo do Estado do Rio.

– Recebemos 80 testes rápidos do governo do estado, mas nos prometeram 1500. Enquanto esses não chegam, mandamos comprar os 300 testes rápidos. Fechamos a compra e a empresa tem que entregar em 48 horas (dias úteis). Hoje de manhã, utilizamos o primeiro teste rápido em um cidadão comum que testou positivo, mas recolhemos o material que foi enviado para o laboratório – destacou Ailton Marques.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando, comentou que esta semana era uma das decisivas para o aumento ou baixa de casos em Porto Real.

– A tendência é sempre aumentar, era a segunda semana decisiva de maio, onde teve uma internação. Transferimos uma paciente para o Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Ela ficou internada por três dias, mas já está em isolamento domiciliar, e em alguns dias pode receber alta – explicou o secretário.

Denúncias

O prefeito reforçou o apoio da população e agradeceu a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Quatis Porto Real sobre a fiscalização no comércio.

– O lojista tem que colaborar, se o número de casos aumentarem, se tivermos aglomeração, o MP (Ministério Público) vai mandar fechar. A CDL e nós já entendemos isso e estamos fazendo campanhas com nosso setor de fiscalização, com a guarda municipal, para que o comerciante respeite os decretos municipais. Tanto os funcionários quanto os clientes devem utilizar as máscaras porque se o número de casos aumentar, vai complicar pra gente – detalhou o prefeito.

– Recebemos denúncia agora com a Guarda Municipal de um bar que estava com aglomeração. Este tipo de estabelecimento não pode funcionar, porque se funcionar, pode dar problema, ainda mais com aglomeração. A população está denunciando, recebemos denúncias de igrejas funcionando, bailes funk pela cidade, e nossas equipes vão fiscalizar. Daqui a pouco vamos ter que cassar alvará e fechar os estabelecimentos – relatou Ailton Marques.

Moradores podem realizar as denúncias através do número 3353-1245 (Guarda Municipal).

O prefeito demonstrou preocupação por conta da aglomeração de pessoas nos transportes coletivos do município e confirmou que a prefeitura acompanhará de perto através de fiscalizações.

– Fizemos um ofício ontem nas empresas de ônibus porque vimos que não está ocorrendo higienização nos ônibus e os motoristas não estão utilizando máscaras. Notificamos a empresa, circule nos bairros de Porto Real, para que tome providências no caso de higienização, iremos tomar providências caso isso não aconteça. Também notificamos uma empresa de transportes intermunicipais porquê os carros estão andando cheios. Não é questão de afrontar, é questão de saúde pública – concluiu Ailton Marques.

Doações

Durante a live, o prefeito Ailton Marques disse que a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) vai doar cerca de 40 mil máscaras para a prefeitura de Porto Real. Destas, 20 mil serão doadas na próxima semana.