Porto Real aplica segunda dose de vacinas em idosos de 75 anos

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 14:57 horas

Porto Real РEm formato drive-thru, a prefeitura de Porto Real está fechando as campanhas de imunização desta semana, neste sábado (10). A imunização de hoje foi destinada a aplicação da segunda dose da CoronaVac em idosas com 75 anos ou mais.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal de Sa√ļde), os idosos que n√£o puderam comparecer no dia, ser√£o atendidos no formato domiciliar a partir da segunda, 12 de abril. “Optamos pela imuniza√ß√£o drive-thru para que n√£o haja a aglomera√ß√£o e nem a forma√ß√£o de filas durante as campanhas”, explicou a diretora de Aten√ß√£o B√°sica, Cleonice.

Novas doses

Nesta semana Porto Real tamb√©m recebeu do Minist√©rio de Sa√ļde uma nova remessa de imunizantes. Ao todo foram 460 doses divididas em: 240 AstraZeneca e 220 CoronaVac. A SMS ir√° divulgar em breve o pr√≥ximo grupo a ser imunizado.