Porto Real apresenta Projeto Piloto “Hortas Pedagógicas na Escola”

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 17:31 horas

Porto Real- Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10, a apresentação, por uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, SMMA do projeto piloto “Hortas Pedagógicas na Escola” que será iniciado na Escola Municipal Eliana Provazzi, no bairro Novo Horizonte. Segundo informações da SMMA o projeto é desenvolvido em uma parceria com a Secretaria de Educação e de Agricultura e reúne um conjunto de atividades técnico/didáticas que compõe um método para a implantação de hortas no ambiente escolar, com ações transversais que estimulam o envolvimento da escola e de toda a comunidade ao seu redor.

O Secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, frisou que este é um importante projeto já que através dele será possível conscientizar e educar as crianças e adolescentes sobre a importância do cuidado com o meio ambiente, a alimentação, a nutrição e a reciclagem de nutrientes e materiais. “Creio que o projeto será mais um aliado no processo de ensino e que vai despertar o interesse dos alunos, dos professores e da comunidade” – Destacou o Secretário. O Secretário de Agricultura, Anderson Martins, também salientou a importância do trabalho de conscientização ambiental e de hábitos alimentares que serão trabalhados paralelamente na execução do projeto. “Tenho certeza que os alunos vão amar saber mais sobre os alimentos, processos de cultivo e colheita e outros assuntos ligados ao tema do projeto” – Disse. A Secretária de Educação Maria Madalena comentou que é para a educação enriquecedor participar junto com Meio Ambiente e Agricultura de um projeto tão relevante para o despertar consciente da comunidade estudantil, familiares e moradores do entorno escolar.

A SMMA destacou que a proposta do Projeto é o aprendizado multidisciplinar a partir da experiência prático/didática de implantação da horta, complementando as atividades já praticadas na escola. Sugere-se que a escola defina como a horta será explorada, com vistas a torná-la um tema transversal e integrado. A horta pode ser ambiente de aprendizado prático que estimula a experimentação das crianças e dos adolescentes com as hortaliças e seus diferentes sabores, proporcionando o contato com a terra, com as plantas, com a água, com o clima e com o tempo de preparo e cultivo, entre outras experiências.

O Prefeito Serfiotis parabenizou as equipes das secretarias envolvidas na criação do projeto, comentando que através dele é possível construir aprendizagens múltiplas, compartilhar as responsabilidades de cuidado da horta entre os membros da escola e da

comunidade na qual ela está inserida. “Precisamos sim envolver as comunidades no processo educacional, promovendo o trabalho em grupo e mais estímulo aos professores que podem usar a horta também como recurso didático” – frisou o Prefeito.