Porto Real atende cerca de 90% da fila de cirurgias previstas no Hospital Municipal

Matéria publicada em 21 de maio de 2022, 10:39 horas

Com a fila praticamente zerada, pouco mais de 30 pessoas esperam para ser atendidas

Porto Real- Trabalho, dedicação e compromisso. Essas são as palavras que resumem e vem dando resultado na Saúde Pública de Porto Real, e neste mês de abril, mais um grande resultado foi conquistado pela atual administração. Isso porque o Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA), diminuiu a fila de espera das cirurgias eletivas, que era de 460 em 2021, para 36 agendamentos em 2022. Ou seja, uma redução de mais de 90% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o diretor Médico do Hospital, Cyrano Santos, esse resultado também foi possível através dos mutirões de cirurgias, que em 2021, conseguiram atender em único dia, 19 pacientes entre cirurgias gerais e ginecológicas. “Devido a pandemia nós tivemos uma grande repressão no número de atendimento, ainda assim, fechamos o 1º ano de gestão com 515 cirurgias. Neste ano já chegamos a mais de 200 procedimentos”, explica Cyrano.

Entre os procedimentos prestados através do HMSFA, estão cirurgias de pequena e média complexidade, sendo: cirurgias gerais; ginecologia; urologia; bucomaxilo; vascular e plástica. Além disso, o Hospital também realiza o atendimento 24h por dia para as cirurgias de urgência, ampliando a capacidade de atendimento na Unidade.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, os resultados surgem através da boa administração da Saúde Municipal, onde foi possível aumentar o número de profissionais nos plantões, entre outras conquistas no setor. Serfiotis ainda afirma que a atual gestão está sempre lutando por melhorias, visando o bem-estar da população, com um serviço bem estruturado e de qualidade.

“Desde quando assumimos, nosso objetivo é trabalhar forte para zerar a fila de espera das cirurgias eletivas. Neste ano, vamos iniciar uma grande ampliação e reforma no Hospital Municipal, que irá dar mais suporte aos profissionais, e consequentemente, para os nossos moradores. É dessa maneira que vamos vencendo os desafios e recolocando o município no lugar que sempre mereceu estar”, finaliza o prefeito Serfiotis.