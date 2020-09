Porto Real autoriza entrada de crianças em igrejas e templos religiosos

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 10:03 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real publicou o decreto municipal 2.503 que permite a entrada de crianças nas igrejas e templos religiosos do município, a partir desta quarta-feira (23). A permanência e a entrada de crianças, com até 12 anos completos, só poderá ser feita desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Segundo o decreto, a circulação do público infantil deve observar as regras de distanciamento, evitando qualquer forma à aglomeração de pessoa conforme já determinado pela autoridade municipal em atos normativos anteriores. O percentual de pessoas no local será determinado pelo responsável pela missa ou culto religioso.

Como já foi estabelecido em outros decretos, as igrejas devem funcionar com os fiéis utilizando máscaras de proteção, além do álcool em gel. A temperatura será aferida antes da entrada do local e caso seja diagnosticado com febre, não poderá entrar.

Bancos

O novo decreto segue com a proibição da entrada e permanência de crianças em agências bancárias, mesmo acompanhadas dos responsáveis legais. A decisão foi tomada visando à vulnerabilidade e a exposição dos menores em locais com grande circulação de pessoas, segundo o decreto.

Horto Municipal

A reabertura do Horto Municipal ocorreu na terça-feira (22), sendo que está permitido o uso para a pista de caminhada em atividades físicas. O uso de máscaras é obrigatório, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações. Bebedouros e pias estarão interditados para uso, por isso o usuário deve levar seu próprio recipiente com água para consumo próprio. O Horto Municipal funcionará de terça-feira a domingo, de 7h às 14h. A entrada é permitida pelo portão da parte de trás.

Casos Covid-19

De acordo com o boletim publicado pela prefeitura nessa manhã, Porto Real possui 410 casos confirmados de Covid-19, sendo que 356 já se recuperaram, um está internado, 34 em isolamento domiciliar, além de 19 óbitos pela doença.

Ao todo são 75 casos suspeitos. Dos 1.738 testes rápidos realizados, 1.328 testaram negativo para a doença.