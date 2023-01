Porto Real avança na construção de creche em Bulhões - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 15:54 horas



Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras de Porto Real avançou uma nova etapa na construção de uma nova creche na Vila Marina, em Bulhões. Segundo a pasta, os profissionais estão realizando uma das etapas mais importantes da construção, que é a parte elétrica e a preparação para a inclusão do telhado.

Segundo o Secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, a instalação do novo telhado protegerá a construção de fatores externos, como as variações climáticas, e protegerá também a nova parte elétrica instalada. “Vale destacar que a creche está sendo construída em dois pavimentos, e teremos um elevador para suprir as necessidades de acessibilidade”, destacou Silvinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis elogiou o avanço das obras no bairro. “Ficamos mais animados com essa etapa, pois começamos ver a proximidade de sua conclusão. Estamos falando de uma das obras mais importantes em nosso município, pois ampliará o número de crianças atendidas na comunidade escolar em Bulhões” salientou Serfiotis.