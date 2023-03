Porto Real: CEI encerra atividades da Semana de Combate à Violência Contra a Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 16:43 horas



Porto Real – O CEI (Centro Educacional Infantil) Maria de Lourdes Ferreira encerrou na manhã desta quarta-feira (8), as atividades referentes à Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher. As atividades são alusivas ao Dia Internacional da Mulher e foi marcada com a participação das crianças que confeccionaram várias atividades sobre o tema. Os professores montaram murais com os feitos das crianças no sentido de promover a valorização e o respeito da figura feminina.