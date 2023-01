Porto Real conclui mais uma etapa de fiscalização - Diário do Vale

Porto Real – O Setor de Fiscalização e Postura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou nesta segunda-feira (23), a fiscalização no bairro Real Grandeza. Ao todo foram 52 lotes fiscalizados e notificados pela equipe da SMOSP com a fiscalização sendo acompanhada por alguns residentes do bairro.

Com base na Lei Ordinária 623/2018, a SMOSP notifica os donos dos terrenos através do Aviso de Recebimento (AR). Após a notificação, o proprietário tem até 15 dias para limpar o local ou estará sujeito a multa.

Em caso de dúvidas ou denúncias basta entrar em contato com o número (24) 3353-1211.