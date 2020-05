Porto Real confirma 14 casos de Covid-19

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 18:30 horas

Prefeito alerta que município começou a ter casos por transmissão local

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, atualizou os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, durante live em suas redes sociais junto com o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim , no início da noite desta terça-feira (26).

Boletim epidemiológico

Segundo as informações divulgadas pelo prefeito, Porto Real tem 14 casos confirmados da Covid-19, sendo que quatro já se recuperaram nos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Dois casos são suspeitos, 35 descartados e 174 casos notificados ao Ministério da Saúde. Destes, 123 são casos leves de síndrome gripal e que 90 já receberam alta do isolamento.

Porto Real não confirmou óbitos por Covid-19, e o caso suspeito, que era de um morador de Floriano, distrito de Barra Mansa, testou negativo para doença.

O prefeito Ailton Marques demonstrou preocupação ao dizer que de semana passada para esta, o número de casos aumentou 57% em sete dias.

– Aumentou de uma semana pra cá 57% o número de casos. Na última live tinham oito, agora tem 14 casos positivos da Covid-19. Por que que isso aconteceu ? Nós estamos testando mais ? Precisamos mexer no decreto ? A população está colaborando ? Ainda estamos numa situação confortável, mas começamos a ficar preocupados. Isso é sinal de alerta – argumentou o prefeito, acrescentando que o município começa a ter casos por transmissão local.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando, alertou a população sobre a importância do contingenciamento para combater o novo coronavírus.

– Estamos acompanhando os casos, um rastreamento e fazemos uma pesquisa. Infelizmente estamos chegando a conclusão que as pessoas não estão aderindo ao isolamento social previsto para um andamento melhor no município. Por exemplo: a pessoa acha que está com sintomas de resfriado, ela não tem certeza se tem Covid-19 ou não, mas ela tem que se comportar como se estivesse para proteger o outro. Se ela não tem esse comportamento e é positivo, ela vai transmitir para o individuo, como foi o que aconteceu em alguns casos – explicou o secretário.