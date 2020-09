Porto Real confirma 15ª morte por coronavírus

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 13:22 horas

Porto Real – Uma idosa, de 68 anos, moradora de Porto Real, é a 15ª vítima fatal por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Ela estava internada no Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Porto Real registra 367 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 288 já estão recuperados da doença após passarem pelos dias de isolamento e não apresentarem sintomas da Covid-19. Dos confirmados, 61 estão em isolamento domiciliar e três estão internados.

Segundo o boletim, Porto Real tinha 149 casos suspeitos. Já foram realizados 1.402 testagens rápidas, sendo que 1.035 testaram negativo para Covid-19.

Centro de Triagem

A prefeitura divulgou nesta terça-feira (01), os dados referentes ao mês de agosto dos atendimentos realizados no Centro de Triagem de Covid-19, situado na antiga Central de Vacinas do Hospital São Francisco de Assis. Dos dias 5 a 31 de gosto foram realizados um total de 427 consultas. Em 27 dias, foram realizados 313 testagens, entre testes rápidos e de swab, o que corresponde a 22,3% de todos os testes realizados no município.

Das 427 consultas, foram registradas 18 internações, 284 testagens rápidas e 29 testes de swab, sendo que 57 testaram positivo e 227 foram casos descartados por coronavírus.