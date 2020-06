Porto Real confirma mais quatro casos de Covid-19 e chega a 56

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 18:39 horas

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, e o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, atualizaram os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta terça-feira (30). O município tem mais quatro novos casos confirmados, chegando ao total de 56. Destes, 32 já estão recuperados, dois estão internados, além de três óbitos decorrentes da Covid-19 e 19 pessoas em isolamento domiciliar.

Porto Real possui 57 casos suspeitos, sendo que um está internado e os outros 56 estão em isolamento domiciliar, aguardando os resultados dos exames.

Já foram 297 casos descartados, sendo que 164 testaram negativo para o coronavírus e 133 descartados por síndromes gripais.

O prefeito Ailton Marques comentou que o coronavírus ainda está sob domínio, mas que os moradores devem ser cautelosos.

– Está sob o nosso domínio ainda, mas não podemos fechar os olhos. Precisamos de fato ficar atentos a esses números que estão subindo. São quatro novos casos só hoje. Com 56 casos confirmados, 32 curados e somando os três óbitos, significa que temos 21 casos confirmados no município. Por isso que o cuidado deve ser redobrado. O que não pode acontecer é a Guarda Municipal ter que tirar pessoas do campo de futebol, que estavam jogando bola. As pessoas precisam nos ajudar – declarou o prefeito.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando, comentou com alguns casos confirmados no município são de pessoas assintomáticas, que não apresentaram os sintomas da Covid-19.

– Os casos confirmados vem aumentando não só em Porto Real, mas em toda região. As internações estão ficando estabilizadas, em baixo, graças a Deus. E isso nos preocupa um pouco porque mostra que a população está se deslocando mais e com isso o contágio vem em seguida – disse o secretário.