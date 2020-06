Porto Real confirma terceiro óbito por coronavírus

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 14:35 horas

Vítima fatal era um homem, de 35 anos, que tinha doença crônica

Porto Real – A prefeitura de Porto Real confirmou a terceira morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, neste fim de semana. A vítima fatal era um homem, de 35 anos ,que tinha doença crônica, que deu entrada no Hospital Municipal São Francisco de Assis, no dia 14 deste mês. Segundo a nota divulgada pela prefeitura, no dia seguinte ele foi transferido para um hospital particular fora do município, mas não resistiu a doença.

– Manifestamos nossos pêsames à família e reforçamos a importância do isolamento social e das demais medidas de contenção à pandemia – disse a prefeitura em nota.

Porto Real possui 35 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 24 estão recuperados, dois estão internados, além de seis em isolamento domiciliar. Ao todo são 39 casos suspeitos, em análise, e cerca de 257 casos descartados (sendo que 134 resultaram negativos pelos testes rápidos).