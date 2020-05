Porto Real decreta uso obrigatório de máscaras a partir de quarta-feira

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 19:26 horas

Morador infectado ou com suspeita da doença, que furar o isolamento domiciliar, responderá por crime contra saúde pública

Porto Real – O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, comentou durante a transmissão ao vivo nas suas redes sociais sobre o aumento de casos confirmados da Covid-19 nos últimos sete dias, de oito para 14, e por isso decidiu intensificar a fiscalização dos moradores infectados da doença, no novo decreto que entrará em vigor na próxima quarta-feira (27).

Máscaras

Durante a transmissão ao vivo, o prefeito disse que a partir de quarta-feira (27), está decretado o uso obrigatório de máscaras em Porto Real, e que a prefeitura está há uma semana distribuindo máscaras para a população do grupo de risco: idosos acima de 60 anos; quem tem as comorbidades de hipertensão e diabetes; e devem estar cadastradas nas USF.

Monitoramento

Segundo o prefeito, as pessoas infectadas estão andando nas ruas do município.

– Mesmo com resultado positivo, as pessoas estão indo para a rua. Isso aí é um atentado a Saúde Pública. Testou positivo ? Tem que obrigatoriamente ficar em casa. Não pode ir pro banco, pro supermercado. Conversamos hoje a tarde com o Ministério Público e qual foi a orientação ? Não obedeceu ? A pessoa vai responder pelo crime de Saúde Pública. E o que que acontece ? Vai ter uma punição, porque a pessoa que tem o vírus não pode simplesmente sair na rua – destacou.

O prefeito alertou que a prefeitura em parceria com o 33º BPM (Batalhão da Polícia Militar) farão uma fiscalização nos transportes coletivos que passam por Porto Real e nos estabelecimentos comerciais do município, que podem sofrer penalidades por irregularidades.

– Se tiver aglomeração nos transportes coletivos e nos estabelecimentos comerciais, medidas serão tomadas. Terão operações da prefeitura, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. Vai ter gente na delegacia, sim, se não estiver obedecendo, porque o assunto é sério. O mundo inteiro está tentando conter o vírus e tem pessoas que acham que é brincadeira – revelou o Ailton Marques.

Acompanhamento

O prefeito disse que se reuniu na tarde desta terça-feira (26) com o Gabinete de Crise sobre a mudança no acompanhamento dos pacientes, suspeitos e confirmados, da Covid-19. Segundo o executivo, os profissionais da Saúde acompanhavam os moradores através de ligações telefônicas diárias com a família para ter novas informações da pessoa doente, se teve melhora ou piora no quadro de sintomas.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, explicou a mudança no acompanhamento da prefeitura com os moradores. Os profissionais da saúde que trabalham nos USF (Unidades de Saúde para Famílias) irão até as casas dos moradores para acompanhar de perto a melhora ou piora no quadro de sintomas, durante o período de isolamento domiciliar.

O prefeito Ailton Marques reafirmou que a prefeitura de Porto Real não está divulgando os nomes dos pacientes com a Covid-19 durante as lives ou divulgações dos boletins epidemiológicos. De acordo com o prefeito, os nomes moradores com casos notificados positivos ou suspeitos estão sendo divulgados por pessoas de fora da prefeitura.