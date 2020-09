Porto Real define retorno às aulas presenciais para fevereiro de 2021 em reunião com MP

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 19:20 horas

Alunos cumprirão dois anos letivos em um, em 2021, segundo secretário da Smect

Porto Real – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (Smect) de Porto Real definiu o retorno às aulas presenciais nas escolas municipais para 02 de fevereiro de 2021. O anuncio foi feito pelo secretário Robson Paulino, na live desta terça-feira (15), nas redes sociais. De acordo com o secretário, uma reunião entre o Conselho Municipal de Educação de Porto Real e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) definiu que a melhor opção é que os alunos só retornem para as escolas no próximo ano.

– Caso não ocorra alguma mudança nessa questão do vírus, na propagação da doença e de se ter uma vacina, nós já definimos a volta as aulas para 2021. Essa decisão foi uma resolução do Conselho Municipal de Educação, que foi validada pelo MP, que também tem esse entendimento, que nessa situação atual a volta das crianças as aulas não seria seguro – disse Robson Paulino, em live.

O secretário também explicou que a prefeitura utilizará da Lei nº 14.040/2020, que permite que o aluno cumpra dois anos letivos em um.

– A Secretaria de Educação já está fazendo o planejamento, os professores já estão desenvolvendo o material. Pais, entendam que seus filhos não vão ter nenhuma perda, eles só vão cumprir dois anos em um, e em 2022 vai voltar ao normal. Vai ser um ensino híbrido, uma parte em casa e uma parte na escola. Caso o aluno tenha dificuldades, ofereceremos aulas de reforço – explicou Robson Paulino.

A partir da próxima semana, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental poderão realizar uma avaliação de reclassificação para que possam ingressar no Ensino Médio, em 2021. O secretário de Educação comentou que informará as informações aos pais, através do WhatsApp.

O horário administrativo nas escolas de Porto Real teve seu horário ampliado de 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, para receber famílias de alunos.

Horto Municipal

Durante a live, também foi anunciado que o Horto Municipal será reaberto ainda nesta semana. O secretário Robson Paulino comentou que na quarta-feira (16), as equipes da prefeitura reforçarão a limpeza no espaço para que possa receber os moradores.

– É um espaço muito importante na nossa cidade, é nosso cartão postal, vamos dar uma melhorada na limpeza amanhã para receber os munícipes na prática de esportes, a pessoa pode caminhar, mas sem aglomeração e respeitando as deliberações – disse.

O prefeito Ailton Marques explicou que os moradores só poderão entrar no local se respeitarem algumas regras como: uso obrigatório de máscaras para proteção facial, evitar aglomerações, além da utilização do álcool em gel. Ele também comentou que a prefeitura planeja realizar a troca dos aparelhos de ginástica do horto futuramente.

Boletim Epidemiológico

O secretário de Saúde, Luis Fernando Curty Jardim, junto do prefeito Ailton Marques, comentaram sobre os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município. Porto Real possui 386 casos confirmados, sendo que 339 já se recuperaram da doença, além de que um está internado e outros 31 pessoas estão em isolamento domiciliar. O município segue com 15 óbitos, porém tem dois em análise. Dos casos suspeitos, um está internado e 48 estão em isolamento domiciliar. Porto Real já realizou 1.659 testes rápidos, sendo que 1.273 testaram negativo para Covid-19

– Demonstramos números confiantes, está tendo uma descrente na curva de contaminação. Isso é muito importante, mas não chegamos ao patamar que a gente queria ainda. A curva está achatando e está ficando mais branda, mas infelizmente os óbitos ainda estão acontecendo. Temos dois óbitos em análise, de duas pessoas idosas. Estamos aguardando os resultados dos exames enviados ao Lacen-RJ – declarou Luis Fernando Curty Jardim.