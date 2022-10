Porto Real: Dia das Crianças é celebrado com atividades no Horto Municipal

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 21:37 horas

Porto Real – A alegria e a diversão tomaram conta do Horto Municipal na última quarta-feira (12). O evento “Dia das Crianças é no Horto”, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) em parceria com o Sesc-RJ, contou com diversos brinquedos e ações voltadas para o lazer.

A criançada pôde participar de oficinas de artesanato e massinhas, brincandeiras com palhaço e atividades esportivas e gincanas.

– O Horto Municipal é um grande legado do município e através dele podemos proporcionar grandes eventos culturais e artísticos aos moradores. Quero agradecer a todos que compareceram e também ao Sesc-RJ, que foi um grande parceiro para a realização das atividades – explicou Marcello Stocco, diretor de Cultura e Turismo.

Durante o evento, foi realizada também a repescagem da campanha de vacinação antirrábica. Cinquenta animais, entre cães e gatos, foram atendidos. Outros seis ganharam um novo lar através da Feira de Adoção Animal, que também foi promovida no espaço.

– Mais uma vez, com uma ação conjunta das secretarias, pudemos realizar um evento de qualidade para a nossa população. Por muito tempo estivemos afastados por conta da pandemia e este evento foi uma oportunidade ímpar de integração, onde os munícipes puderam se encontrar e viver novas experiências – destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.