Porto Real disponibilizará serviços de saúde a idosos de programa social

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 21:15 horas

Porto Real – O Grupo Nova Geração da Terceira Idade, um dos Programas Sociais de Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), poderá contar com mais um benefício em suas atividades, a presença de profissionais de enfermagem todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Eles darão suporte às atividades orientadas.

O objetivo é aperfeiçoar a estrutura do projeto dando segurança e trabalhando a prevenção da saúde do idoso, com profissionais capacitados, desempenhando principalmente o papel de instruir, orientar e mostrar a importância de determinadas ações.

A Secretaria ressalta ainda, que as atividades no Grupo Nova Geração da Terceira Idade devem trazer melhorias para a vida de cada um, sempre de forma calma, segura e tranquila.