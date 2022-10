Porto Real distribui óculos gratuitos a 80 pacientes

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 21:58 horas

Porto Real – Oitenta moradores de Porto Real escolheram no final de semana, novas armações de óculos de grau, fornecidos gratuitamente aos pacientes através de indicação oftalmológica. Segundo a equipe do Programa “Olhar Porto Real”, nesta segunda-feira (24), outros beneficiários da iniciativa foram chamados para a escolha, que consiste em identificar melhor formato e cor dos dispositivos. As ações ocorreram na Secretaria Municipal de Saúde, no Centro.

Para ser beneficiado pelo “Olhar Porto Real” é preciso abrir processo administrativo no setor de protocolo da prefeitura. Os documentos necessários são: cópias do RG e CPF, comprovante de residência, duas cópias da receita médica, comprovante de renda e cartão do SUS, além de deixar o número de telefone para contato que deve estar sempre atualizado.

Quem não tiver contato direto pode deixar o de um amigo ou vizinho, pois é indispensável para a comunicação de datas e horários para escolha de armação e de entrega de óculos quando houver a conclusão de todo o processo de confecção.