Porto Real distribuirá Kit de Segurança Alimentar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 19:02 horas

Kit visa suplementar a alimentação dada durante as aulas presenciais

Porto Real- A partir da próxima quinta, 11 de novembro, a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), realizará a entrega do Kit de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A previsão é que a SMECT entregue cerca de 3.330 kits para todos os alunos com a matrícula devidamente efetivada na rede. “Vamos para mais um mês de aulas presenciais, onde mesmo com a merenda já sendo assegurada nas escolas, continuaremos mantendo a entrega dos Kits. Com isso, nossos estudantes terão a garantia da complementação necessária dos nutrientes, principalmente no período em que estiverem ausentes da escola”, explica o prefeito Alexandre Serfiotis.

Em virtude do cumprimento dos Protocolos Sanitários de Retorno às Aulas, a entrega do Kit acontecerá após a saída dos alunos das unidades de ensino, sendo das 10h às 12h e das 15h às 17h, em todas as unidades escolares. Já nas unidades que possuem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a entrega será das 18h às 20h.

A secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, reforça que no momento da retirada “os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e também, um documento do estudante para comprovação de vínculo, que pode ser cópia da certidão de nascimento”, finaliza.