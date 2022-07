Porto Real divulga curso em Gestão Cultural em parceria com Secretaria de Estado

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 17:10 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), informa sobre o Curso de Capacitação em Gestão Cultural. No total, serão 10 vagas, e o curso faz parte do Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural, ministrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

As aulas estão previstas para iniciarem em agosto, e a SMECT ainda destaca que a capacitação é composta por nove módulos, com dois encontros semanais todas às segundas e quintas-feiras, das 18h30 até às 21h. Os participantes poderão optar pela transmissão online através da plataforma Microsoft Teams, ou pela modalidade telepresencial, no Auditório do Horto Municipal.

“Os candidatos também serão avaliados dentro dos critérios: Atuações no setor da Cultura; Atuações na cultura do Município e Comprovação de projeto cultural desenvolvido no Município, onde serão avaliados de 0 a 10 em cada requisito. A partir desses critérios, será criado um ranking entre os agentes culturais cadastrados, que vai gerar uma pontuação individual por meio de uma análise das informações feita pela equipe responsável pelo projeto (UERJ)”, explica a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira.

Para participar, os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos; residir no município; possuir ensino médio completo e possuir atuação comprovada em currículo na área cultural (os comprovantes devem ser anexados no link). As inscrições serão iniciadas na sexta, 22 de julho, e seguem até o dia 31 deste mês, e podem ser realizadas através do link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSaIieNcsd5YabXXrlZgJfxnIOTGlhWWOGvWJwI8IHM5rYGw/viewform.

O prefeito Serfiotis destaca que a capacitação é um dos pilares da atual gestão, seja com cursos para as áreas industriais ou culturais. “Nós temos um limite de 10 agentes culturais selecionados em 1ª chamada, porém será formada uma lista de suplentes que poderão ser convocados posteriormente. Por isso, reforçamos aos agentes culturais que fiquem atentos para que possam confirmar sua participação no curso”, disse Serfiotis.