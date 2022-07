Porto Real divulga ganhadores de concurso fotográfico

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 21:07 horas

Porto Real – A Fotografia “A Aranha”, feita por Sthefany Cristina Santos Pedro, foi a grande campeã do concurso fotográfico “Um olhar sobre o ambiente”, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real (SMMA). O concurso fez parte das comemorações do Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e graças à participação dos munícipes em votação popular no site e nas redes sociais da Prefeitura, a foto foi eleita com 997 votos.

O segundo lugar ficou com o registro “O Tucano”, de Eduarda Cristina da Silva, com 976 votos, e fechando o pódio, “Pôr do Sol” de Carlos Átila Oliveira Martins, recebendo 331 votos.

– Para participarem, eles tiveram que relacionar a fotografia ao tema ambiental. Por isso, foi tão gratificante ver os nossos munícipes se mobilizando para produzirem uma foto inédita e que mostrasse as nossas belezas naturais – expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

O secretário de Meio Ambiente Mauro Ettore ainda explicou que a premiação ocorrerá nesta sexta-feira (8), quando o 1º colocado ganhará uma máquina fotográfica instantânea e 2º e 3º colocados serão premiados com um kit Ring Ligth.

– Além disso, tanto as três fotos premiadas, quanto as sete melhores fotos serão reveladas e expostas na Casa do Imigrante, no Horto Municipal, e divulgadas nas redes sociais. Contamos com a participação de todos para prestigiarem – convidou o secretário.